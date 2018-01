epifania

In occasione delle ''iniziative culturali ed eventi del Natale 2017'', la ''Settimana delle Culture'' ha pensato di concludere il periodo delle Festività natalizie con un evento per e dei bambini...

In occasione delle “iniziative culturali ed eventi del Natale 2017”, la “Settimana delle Culture” ha pensato di concludere il periodo delle Festività natalizie con un evento per e dei bambini.

Un trenino addobbato con calze della Befana porterà un coro di bambini di diverse etnie e diversamente abili, attraverso il percorso dell'Unesco nel centro storico di Palermo (Porta Nuova, Piazza Pretoria, Piazza Verdi, corso Vittorio Emanuele, via Maqueda). Il titolo dell’iniziativa è “Bambini speciali in coro. il Trenino della Befana tra i siti Unesco”.

Per l'occasione, i bambini, con un accompagnamento di musicanti e zampognari, insieme alla Befana, canteranno cori della tradizione e reciteranno poesie e filastrocche per le vie della città. L'appuntamento è per sabato 6 e domenica 7 gennaio 2018, dalle 11 alle 13.

Un'occasione per far conoscere un po’ della tradizione ai turisti che affollano le vie della nostra città e per far sorridere gli stessi bambini e gli adulti che vedranno passare il trenino. I bambini, anzi, dovranno fare attenzione: la Befana, con la scopa e due vagoni, offrirà cioccolati, caramelle...e forse anche carbone!

