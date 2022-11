Fiere natalizie

Palermo, Lagalla e Forzinetti anticipano l'inizio delle Fiere natalizie al 20 novembre

''Andiamo incontro a massiccia richiesta degli operatori'', hanno dichiarato Lagalla e Forzinetti.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 18/11/2022 - 15:35:54 Letto 692 volte

Il sindaco Roberto Lagalla e l'assessore alle Attività produttive Giuliano Forzinetti hanno siglato un provvedimento che anticipa la decorrenza delle Fiere cittadine per le festività natalizie al prossimo 20 novembre e non più da fine mese, come prevedeva l’ordinanza sindacale 809 del 24/10/1997.

«La determina - affermano il sindaco Roberto Lagalla e l’assessore alle Attività produttive Giuliano Forzinetti - è frutto della massiccia richiesta degli operatori. In questo modo, l’Amministrazione va incontro alle esigenze lavorative di decine di attività che in tutta la città animeranno il periodo natalizio».

Zacco: «Così si agevola settore in sofferenza. Ora si annullino richieste pagamento Cup per occupazione suolo pubblico maggiorate del 300%»

«Esprimo apprezzamento nei confronti del sindaco per la modifica dell'ordinanza sindacale 809 del 24/10/1997, che anticipa la decorrenza delle Fiere cittadine per le festività natalizie al prossimo 20 novembre e non più da fine mese. Modifica che avevo chiesto agli uffici del SUAP al fine di agevolare il settore fieristico già in forte sofferenza.

Inoltre, invito l'assessore Forzinetti ad annullare in autotutela tutte le richieste di pagamento Cup che regolano i canoni relativi all'occupazione del suolo pubblico, indirizzati a fiere e mercati, in quanto presentano un aumento ingiustificato del 300%, che non rispetta il regolamento approvato dal Consiglio comunale. E' di fondata gravità che da un ufficio comunale di altissima importanza, come il SUAP, vengano inviate richieste di pagamento maggiorate del tributo, mettendo in difficoltà l'Amministrazione comunale». Lo dichiara il presidente della sesta Commissione consiliare Ottavio Zacco.

