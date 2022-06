mafia

Palermo, Lagalla: ''Gratitudine per parole di Maria Falcone. Massimo impegno per lotta alla mafia''

''Il Comune sarà sempre a fianco della Fondazione e di tutte quelle associazioni e realtà della società civile che ogni giorno combattono la criminalità organizzata'', ha detto il sindaco Roberto Lagalla.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 22/06/2022 - 10:41:05 Letto 713 volte

“Esprimo profonda gratitudine per le parole della professoressa Maria Falcone che ieri, ancora una volta, ha lanciato un appello di civiltà doverosamente raccolto dall’amministrazione comunale. Rivolgo particolare apprezzamento al lavoro della Fondazione Falcone che da trent'anni sviluppa un percorso di lotta e contrasto alla mafia che oggi, ancor di più da sindaco della città di Palermo, condivido con profonda convinzione. Il Comune sarà sempre a fianco della Fondazione e di tutte quelle associazioni e realtà della società civile che ogni giorno combattono la criminalità organizzata. Rinnovo inoltre il mio impegno e quello dell’amministrazione comunale nel vigilare, di concerto con l’organismo di vigilanza per il contrasto alle infiltrazioni mafiose nella pubblica amministrazione, sulla gestione dei fondi del Pnrr che avranno come unico obiettivo quello dello sviluppo, della riqualificazione e del rilancio della nostra città". Lo ha detto il sindaco Roberto Lagalla.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!