Visite istituzionali

Palermo, Lagalla riceve a Palazzo delle Aquile il nuovo prefetto Cucinotta

Il sindaco di Palermo Roberto Lagalla, oggi ha ricevuto la visita del nuovo prefetto di Palermo Maria Teresa Cucinotta.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 05/12/2022 - 11:12:50 Letto 717 volte

«L’incontro di oggi, a Palazzo delle Aquile, col nuovo prefetto di Palermo Maria Teresa Cucinotta è stato cordiale e all'insegna dello spirito di collaborazione. Nel rivolgerle il benvenuto, ci siamo dati appuntamento di lavoro per affrontare in stretta sinergia le criticità che riguardano il capoluogo, certo che l’esperienza del nuovo prefetto potrà dare un prezioso contributo alla nostra città. In particolare, in questo incontro abbiamo già trattato alcuni temi come quelli relativi al cimitero dei Rotoli, l’emergenza abitativa e la gestione dei beni confiscati, fino al preoccupante aspetto del consumo di sostanze stupefacenti. Ho anche voluto aggiornare il prefetto Cucinotta sui disagi in alcuni centri della provincia per quanto riguarda la raccolta dei rifiuti. Da parte dell’Amministrazione comunale e del prefetto resterà sempre alta l’attenzione alla convivenza civile e all’agibilità dei luoghi della città, sempre più meta privilegiata dai turisti, anche stranieri».

Lo dichiara il sindaco di Palermo Roberto Lagalla che oggi ha ricevuto la visita del nuovo prefetto di Palermo Maria Teresa Cucinotta.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!