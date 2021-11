Palermo, le Fiere di Natale avranno inizio a metà novembre: firmata la nuova ordinanza

Fiere di Natale

Palermo, le Fiere di Natale avranno inizio a metÓ novembre: firmata la nuova ordinanza

''Autorizzazioni natalizie di suolo pubblico per le attivitÓ commerciali giÓ da metÓ novembre'', ha dichiarato l'assessore Cettina Martorana.

Pubblicata il: 17/11/2021

"A Palermo le Fiere di Natale avranno inizio a metà novembre e le autorizzazioni natalizie di suolo pubblico per le attività commerciali potranno decorrere da metà novembre - e non più da fine mese, come prevedeva l’ordinanza sindacale del 1997 -. Ieri, infatti, il sindaco ha firmato la nuova ordinanza che facilita la ripresa degli operatori del settore e agevola il commercio di prossimità. Effettivamente, anticipare l’inizio della Fiera dei Morti rappresenta un modo per andare incontro alle esigenze dei piccoli esercenti, accontentando il desiderio delle famiglie di iniziare gli acquisti natalizi. Avere a disposizione un arco temporale più esteso per eseguire le compere risulta, tra l’altro, in linea con la necessità di evitare assembramenti. Hanno mostrato sensibilità al tema sia la Confesercenti, nella persona del vice presidente, Ignazio Ferrante, che il consigliere comunale Ottavio Zacco”.

Lo dichiara l'assessore alle Attività economiche, Cettina Martorana.

