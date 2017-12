viabilità

Palermo, le strade chiuse sabato 16 dicembre

La Polizia Municipale informa che sabato 16 dicembre, in occasione della partita...

15/12/2017

La Polizia Municipale informa che sabato 16 dicembre, in occasione della partita di calcio Palermo-Ternana che avrà inizio alle ore 15 sarà chiuso al transito veicolare viale del Fante, nel tratto prospiciente lo stadio comunale “R. Barbera”.

Il piano di viabilità prevede l’istituzione dell’area pedonale dalle ore 12,30 e fino a cessato bisogno, con il divieto di transito ai veicoli su viale del Fante, nel tratto da piazza Leoni a piazza Salerno e le vie del Carabiniere e Cassarà .

I veicoli provenienti da via dei Leoni, raggiungeranno Pallavicino dal viale Croce Rossa per immettersi da piazza Salerno in direzione Palazzina Cinese per proseguire dall’incrocio semaforico di via Mater Dolorosa con viale Margherita di Savoia fino a Mondello.

I veicoli provenienti da Pallavicino, percorrendo viale del Fante potranno svoltare a sinistra per via Case Rocca per proseguire su viale Ercole, per procedere all’interno del Parco della Favorita, in direzione piazza Leoni o svoltare a destra per piazza Salerno (Villa Sofia), proseguendo per viale Croce Rossa.

Le fermate dei bus delle vie del Fante e Cassarà saranno dirottate in piazzale De Gasperi e le linee urbane raggiungeranno il centro città attraverso le vie Croce Rossa e De Gasperi.

