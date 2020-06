mascherine

Palermo, Levantoil dona milleduecento mascherine agli agenti della municipale

L'azienda "Levantoil" dona agli agenti 1200 mascherine FFP3.

Pubblicata il: 19/06/2020

Il comando della Polizia Municipale comunica che ieri pomeriggio, presso la sala "Joe Petrosino" della nuova sede del Comando di Polizia Municipale di via Ugo La Malfa, l'azienda “Levantoil” ha consegnato agli agenti impegnati nell'emergenza COVID-19 milleduecento mascherine ad alta protezione FFP3.



Oltre al comandante, Vincenzo Messina e ad Antonio Cancascì, in rappresentanza della “Levantoil”, erano presenti il vicesindaco ed assessore alla Polizia Municipale - Fabio Giambrone, ed il consigliere comunale Igor Gelarda, promotore dell'incontro.



“Apprezzo moltissimo il gesto di questa azienda – ha dichiarato Messina - che dimostra quanto il territorio sia sensibile e vicino agli agenti che durante l’emergenza hanno agito a tutela della salute pubblica garantendo i servizi essenziali”.



Giambrone ha sottolineato come "in tanti, in questi mesi, hanno manifestato in modo concreto e tangibile la propria vicinanza alla Polizia Municipale, ma anche alla Protezione Civile e ai tanti che sono stati impegnati nel contrasto al Covid-19, confermando un apprezzamento per il lavoro svolto complessivamente dal personale comunale in questo lungo periodo di emergenza legato alla pandemia".



Gelarda ha ringraziato l'azienda “per la sensibilità verso le forze dell'ordine e tutti coloro che con il proprio lavoro contribuiscono alla sicurezza dei cittadini, con gesti concreti di vicinanza e solidarietà".

Fonte: Polizia Municipale

