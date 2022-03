Earth hour 2022

Palermo, ''L'ora della Terra'', domani sera luci spente a Palazzo delle Aquile

''L'ora della Terra'' (Earth hour 2022), mobilitazione globale dei cittadini e delle comunità di tutto il Pianeta per la lotta al cambiamento climatico promossa dal WWF.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 25/03/2022 - 12:19:06 Letto 745 volte

Palermo aderisce a "L'ora della Terra" (Earth hour 2022), la mobilitazione globale dei cittadini e delle comunità di tutto il Pianeta per la lotta al cambiamento climatico promossa dal WWF. Per l'occasione, domani, sabato 26 marzo, dalle 20.30 alle 21.30 Palazzo delle Aquile spegnerà le sue luci.

"Earth Hour - commenta il sindaco Orlando - è un appello, un grido d'aiuto, una chiamata all'impegno di ciascuno affinché con un piccolo gesto simbolico, come quello di tenere spente le luci per un'ora, si contribuisca insieme alla lotta al cambiamento climatico. Palermo spegne uno dei suoi monumenti più importanti, il luogo dell'istituzione cittadina proprio per sensibilizzare la politica al tema del rispetto dell'ambiente. Il cambiamento climatico in atto su tutto il pianeta dev'essere una priorità, è la sfida del presente e del futuro che dobbiamo affrontare soprattutto per le nuove generazioni".

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!