Palermo, l'Ottava Circoscrizione ha approvato la mozione per la realizzazione del Giardino della Memoria in Via d'Amelio

Il Consiglio dell’Ottava Circoscrizione, in concomitanza con il 31esimo anniversario della strage di Via d'Amelio, ha approvato la mozione presentata dalla consigliera Giuseppina Chinnici con cui si propone la “Realizzazione del Giardino della Memoria in via D’Amelio”, nel tratto della strada ai lati dell’“Albero della Pace”, l’ulivo piantumato per volere di Maria Pia Lepanto e Rita Borsellino, madre e sorella del magistrato Paolo Borsellino il 19 luglio 1993 nel primo anniversario della strage in cui hanno perso la vita, oltre al Giudice, anche cinque agenti della sua scorta: Agostino Catalano, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina, Emanuela Loi e Claudio Traina.

L’ulivo, giunto a Palermo da Betlemme, è divenuto simbolo e memoria collettiva della loro vita, dedicata e sacrificata per la lotta alla mafia, della legalità, dell’antimafia e della Pace. L'Albero della Pace, come è noto, è meta di scolaresche, cittadini e persone provenienti da tutto il mondo non solo il 19 luglio - quando si celebra l'anniversario della strage di via D’Amelio - ma durante tutto l'anno, in quanto incarna la memoria collettiva della lotta alla mafia e ha una forte valenza simbolica quale esempio tangibile di partecipazione e di legalità. In loco ai lati dell’Albero vige già un divieto di sosta, volto a preservarlo, ma spesso non viene rispettato, pregiudicando sinora la valorizzazione del sito e l’accoglienza delle scolaresche e delle tante persone che vi si recano in visita.

L’Ottava Circoscrizione ha, così, raccolto il “sogno” di Salvatore Borsellino, fratello del Giudice Paolo, che ha espressamente dichiarato di desiderare che un tratto di via D’Amelio possa essere valorizzato quale “luogo di raccoglimento”, creando “nella zona intorno all'albero d'ulivo un Giardino della Memoria con aiuole che lo delimitino e facciano ritornare quel luogo a quello che è e deve essere, un luogo sacro e non soltanto un posteggio per le auto”.

"La proposta, presentata dalla Consigliera Giuseppina Chinnici il 19 giugno 2023 e approvata dal Consiglio dell’Ottava Circoscrizione, si pone a sostegno della proposta di Salvatore Borsellino, lanciata con una specifica petizione “social” il 21 giugno (che ha raccolto più di 100.000 sottoscrizioni online), volta proprio alla realizzazione di un “Giardino della Memoria” attorno all’“Albero della Pace” di via d’Amelio, per garantirne, nel tempo, la sana crescita e la valorizzazione, nonché la rigenerazione di questo spazio urbano in un luogo “sacro”. Tale proposta conferma l’attenzione del Consiglio dell’Ottava Circoscrizione nei confronti dei luoghi simbolo della Legalità e fa il paio con la precedente Delibera (n. 17 del 5 aprile 2023) con cui è stata approvata un’altra mozione – anch’essa presentata dalla Consigliera Giuseppina Chinnici – volta ad assicurare la tutela e la valorizzazione dell’ “Albero Falcone” e dell’ “Albero della Pace” e a seguito della quale la Soprintendenza ai BB.CC. della Regione Siciliana ha già emanato gli atti propedeutici alla dichiarazione dell’Albero della Pace quale Bene di “eccezionale interesse etno –antropologico”, alla stregua di quanto fatto in passato per l’Albero Falcone. La realizzazione del “Giardino della Memoria” di cui alla mozione approvata ieri, va, quindi, anche nella stessa direzione già tracciata dalla Delibera n. 17 del Consiglio dell’Ottava Circoscrizione, di tutelare e valorizzare l’ “Albero della Pace” quale albero “sacro”, piantumato in memoria della strage di Via d'Amelio».



Lo scrive in una nota stampa Marcello Longo, presidente dell'Ottava Circoscrizione del Comune di Palermo.

Fonte: Comune di Palermo

