Palermo, M5S: Richiesta sospensione Ztl e Strisce Blu

I consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle hanno richiesto l'immediata sospensione della Ztl e delle strisce blu.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 27/10/2020 - 09:42:26 Letto 471 volte

"I consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle hanno inviato una nota al Sindaco e all’Assessore Catania per chiedere l’immediata sospensione della Ztl e della sosta a pagamento (strisce blu) in considerazione del nuovo Dcpm e della ordinanza regionale che consente l’occupazione massima del 50% dei posti nei mezzi pubblici ed in attesa dell’assunzione dei 100 nuovi autisti in Amat che consentirebbe l’incremento dei bus in circolazione e di ridurre la pressione degli utenti nei mezzi pubblici a garanzia delle misure di distanziamento e nel rispetto delle normative."

Lo dichiarano i consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle Antonino Randazzo, Concetta Amella, Viviana Lo Monaco.

