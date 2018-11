maltempo a palermo

Palermo, maltempo anche domani, allerta rossa. Scuole chiuse.

La Protezione Civile ha diffuso un bollettino di ALLERTA METEO ROSSA che riguarda tutta l'area nord-occidentale della Sicilia, sia per rischio idrico sia per rischio idrogeologico.

Pubblicata il: 02/11/2018

Previste precipitazioni "Diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sui settori occidentali e versanti meridionali centrali della Sicilia, con quantitativi cumulati da elevati a molto elevati; da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sul resto della Sicilia con quantitativi cumulati generalmente moderati, più rilevanti sui versanti ionici della Sicilia nord-orientale."

A seguito della emanazione di una Allerta meteo ROSSA anche per il rischio idrico, e fatte con i tecnici del Comune le dovute valutazioni circa le previsioni metereologiche, il Sindaco di Palermo ha deciso di ordinare per la giornata di domani la chiusura delle scuole. Da parte del Sindaco anche un invito "come già fatto da altri colleghi della Sicilia e vista l'eccezionale ondata di maltempo che prosegue da ore a limitare gli spostamenti lungo a quelli strettamente necessari, adottando la massima prudenza."

