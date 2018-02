Maltempo

Palermo, maltempo e soliti disagi

Pioggia, strade allagate e chiamate di soccorso, anche la scorsa notte è stato così a Palermo

13/02/2018

Pioggia, strade allagate e chiamate di soccorso: quando piove a Palermo si ripete sempre lo stesso copione. Anche la scorsa notte è stato così, la pioggia che è caduta sul capoluogo siciliano ha mandato in tilt le consuete strade: da Mondello a Brancaccio per passare da via Ugo La Malfa. Diverse sono state inoltre le telefonate ai vigili del fuoco per segnalazioni o richieste di aiuto per alcune auto che erano rimaste impantanate. E anche oggi il maltempo non darà tregua. Il Dipartimento Regionale della Protezione Civile ha diramato, ieri, un avviso di allerta gialla per condizioni meteo avverse in Sicilia, valido dalle 16.00 di ieri e fino alle ore 24.00 di oggi. In particolare, "dalle prime ore di oggi, martedì 13 febbraio 2018, si prevedono precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Sicilia settentrionale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Inoltre, dalla tarda mattinata, si prevedono venti di burrasca, con raffiche di burrasca forte, dai quadranti occidentali".

