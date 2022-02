Manutenzione stradale

Palermo, ripristino rete stradale all'interno del quadrilatero Libertà, Notarbartolo, Terrasanta Cusmano e Volturno

L'Amministrazione Comunale, con atto d’indirizzo del sindaco Leoluca Orlando, ha concordato con la Struttura Edile del Co.I.M.E., una serie di interventi volti a mettere in sicurezza una porzione significativa della rete stradale cittadina.

La decisione è stata presa per coadiuvare gli interventi della RAP che appare in sofferenza per la gran quantità di buche che si sono aperte a causa delle copiose piogge.

Gli interventi interesseranno il quadrilatero compreso fra gli assi viari di via della Libertà, via Notarbartolo, via Terrasanta/Cusmano e via Volturno. Il quadrilatero è stato a sua volta diviso in 6 quadranti con specifica attenzione al grado di deterioramento del manto stradale.

Fabio Giambrone, vice sindaco, nonché assessore al Decoro Urbano e al Co.I.M.E., tiene a sottolineare che “il provvedimento è frutto di uno sforzo organizzativo da parte del Co.I.M.E. poiché gli interventi di tipo stradale non rientrano nei normali compiti della Struttura. Tuttavia, la competenza e la professionalità di tecnici e maestranze, ha consentito di elaborare un progetto di ripristini stradali che metterà in sicurezza le arterie ricadenti nel quadrilatero, eliminando le buche più pericolose e rifacendo tratti significativi di manto stradale particolarmente ammalorato. Naturalmente questi costituiscono interventi ponte, in attesa che si definisca il percorso di affidamento dei lavori stradali alle ditte che si saranno aggiudicate l’appalto”.

“Le opere da svolgere – dichiara Francesco Teriaca dirigente del Co.I.M.E. - consistono nell'eliminazione delle buche ritenute maggiormente pericolose, oltre che nel ripristino di piccoli tratti di manto stradale particolarmente deteriorati. I lavori sono stati preceduti da un monitoraggio completo dei 6 quadranti in cui è diviso il quadrilatero. Una squadra costituita da 6 operai e un tecnico ha già effettuato i primi interventi e proseguiranno fino ad esaurimento delle attività di manutenzione previste per ciascuno dei 6 quadranti inseriti nel progetto complessivo. Una esperienza che può essere replicata in attesa che si definiscano le operazioni di aggiudicazione degli appalti stradali”.

Elenco interventi effettuati:

Quadranti:

Q1 Via Damiani Almeyda

Q2 Via Sellerio angolo Via p.pe di Villafranca – Via Sellerio angolo via Cavallari – Via Sellerio – Via Sammartino

Q3 Via Turrisi Colonna – Via Rosario Riolo

Q5 Via Dante – Via P. Paternostro – Via Giovanni Amendola – Piazza San Francesco di Paola.

Elenco interventi da effettuare:

Q5 Via N. Garzilli – Via S. Oliva

Q6 Via Volturno – Via Pignatelli Aragona – Via Turrisi – Via Tripoli – Via Giornale L’Ora – Via Abele.

