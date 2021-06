donazioni

Palermo, materiale didattico e ludico donato ai bambini dell'asilo nido Peter Pan dalla Guardia di Finanza

Ai bambini del nido Peter Pan materiale didattico e ludico donato dalla Guardia di Finanza.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 18/06/2021 - 14:37:37 Letto 351 volte

Nel giardino dell’asilo nido Peter Pan stamane si è svolto un incontro promosso dal comandante provinciale della Guardia di Finanza di Palermo Antonio Nicola Quintavalle per donare alle bimbe e ai bimbi frequentanti la struttura materiale didattico e ludico. Ad accogliere il generale c'erano il vice sindaco Fabio Giambrone e l’assessora alla Scuola Giovanna Marano, insieme a tutto il personale educativo e ausiliario del nido.



“È stato un momento di solidale esplicitazione del rapporto di sinergia del corpo della Guardia di finanza con il territorio - hanno dichiarato Giambrone e Marano -. I nostri asili nido rappresentano anche un presidio contro la disgregazione sociale acuita dal covid 19 e ritrovarsi oggi in presenza in quel giardino ha significato un simbolico gesto di ripartenza di cui ringraziamo il generale Quintavalle e tutti i suoi collaboratori".

Per il generale Quintavalle "le Fiamme Gialle palermitane hanno voluto attestare la propria vicinanza agli insegnanti e al personale dell’asilo Peter Pan, che con passione e generosità svolgono un ruolo importantissimo per la salvaguardia di valori fondamentali quali l’istruzione e il rispetto delle regole del vivere civile. Nell’occasione abbiamo regalato ai bambini 'Le avventure di Finzy', un fumetto illustrato della Guardia di Finanza , dove 'Finzy', ormai mascotte del Corpo, è un finanziere con le sembianze di un piccolo grifone coinvolto in avventurose missioni contro i 'cattivi'".

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il giornale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!