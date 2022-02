Green pass

Palermo, medici minacciati per avere il certificato di guarigione. Ordine Medici: ''Pronti a segnalare alle autorità competenti''

Il paziente che non riceve l'avviso dal Ministero della Salute può chiedere l'aiuto per registrare i dati dell'avvenuta guarigione ad un intermediario, ovvero a tutti i soggetti abilitati al sistema Ts (Tessera sanitaria).

L’Ordine dei medici di Palermo informa tutti i cittadini che il ‘certificato di guarigione’ da Covid richiesto da molti assistiti al proprio medico curante per ottenere il green pass è un “servizio telematico” non di esclusiva competenza dei medici di famiglia.

Il paziente che non riceve l’avviso dal Ministero della Salute, via email o sms, che la certificazione verde è disponibile per essere scaricata e ha difficoltà ad utilizzare gli strumenti digitali, munito di tessera sanitaria, può chiedere l’aiuto per registrare i dati dell’avvenuta guarigione ad un intermediario, ovvero a tutti i soggetti abilitati al sistema Ts (Tessera sanitaria).

“Considerato che i medici di famiglia oggi sono sotto pressione oltre limite per la mole di adempimenti burocratici ben lontani dalla loro professione, chiunque tenti di estorcere con violenza un ‘servizio’ che può eseguire qualunque altro soggetto accreditato al sistema Ts, sarà immediatamente segnalato alle forze dell’ordine e a tutte le altre autorità competenti”. Così il presidente dell’Omceo Toti Amato, membro del direttivo nazionale Fnomceo, e il presidente dell’Albo medici Giovanni Merlino dopo avere incontrato a Villa Magnisi un folto gruppo di medici (mmg) terrorizzati da alcuni pazienti, sempre più pressanti e minacciosi, che chiedono il cosiddetto “certificato di guarigione” una volta superata l’infezione.

Come sottolineano Amato e Merlino: “Compito del medico e delle Asl è certificare (ovvero registrare) nella piattaforma regionale la fine dell’isolamento/quarantena in modo da liberare il paziente”.

