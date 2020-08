Allerta meteo

Palermo Meteo. Allerta per ondata di calore per le giornate del 13 e 14 agosto. Rischio incendi

di Palermomania.it | Pubblicata il: 12/08/2020 - 22:05:37 Letto 454 volte

La Protezione Civile regionale ha diffuso un bollettino di allerta per rischio incendi e ondata di calore per le giornate del 13 e 14 agosto che prevede, per l'area di Palermo, rischio incendi arancione e ondate di calore livello 1 per giorno 13 e livello 2 per giorno 14, con temperatura massima di 36 gradi.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!