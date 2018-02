Deiezioni canine

Palermo, multe salate per i padroni indolenti degli amici a quattro zampe

Dal consigliere comunale Marcello Susinno la richiesta di un inasprimento delle multe per i padroni che non ripuliscono i marciapiedi dalle deiezioni dei loro cani

di Palermomania.it | Pubblicata il: 23/02/2018 - 10:44:05 Letto 492 volte

Vere e proprie gincane, salti ad ostacoli e prontezza di riflessi: no, non stiamo parlando di una nuova manifestazione sportiva pronta partire in città nel prossimo week end, ma più semplicemente dell’annoso problema delle deiezioni canine che, causa indolenza e mancanza di educazione civica dei rispettivi padroni, tempestano senza soluzione di continuità i marciapiedi di Palermo. La situazione, più volte segnalata dai cittadini, ha ormai assunto i crismi dell’emergenza, tanto da indurre Marcello Susinno, Consigliere Comunale di Sinistra Comune a rappresentare la questione al nuovo Comandante Marchese, al fine di “contrastare, ed eventualmente punire chi non raccoglie gli escrementi dei propri cani".

"L’idea della collaborazione tra Rap e vigili e l’avvio della distribuzione di Kit da utilizzare per il recupero degli escrementi - afferma Susinno - potranno rappresentare un importante passo in avanti per contrastare l’incivile di turno che continua a tirare dritto”. E dal momento che i comportamenti recidivi sono costantemente dietro l’angolo, la richiesta dell’inasprimento delle multe, da 50 a 300 euro, sembra, assieme alla richiesta di controlli più serrati (“Il numero di 10 multe spiccate in 22 giorni, tra gennaio e febbraio di quest’anno, dimostra - dice Susinno – che gli sforzi in tal senso sono già in fase operativa”) una delle soluzioni più efficaci atte a risolvere il problema.

La macchina organizzativa è già partita: saranno infatti consegnati, fino ad esaurimento scorte, ai proprietari dei cani muniti di microchip una dotazione di sacchetti e palette da utilizzare per il recupero degli escrementi. Le sedi individuate dalla polizia municipale sono: via Fileti n°19 (sede del nucleo Cinofili); via Montalbo n°249 (Ufficio Igiene Pubblica, sanità e diritti degli animali) e via Tira a Segno (canile). Si tratta di “Lindobox” e “Dog-Net” da utilizzare per il recupero delle deiezioni. Una prima fornitura di numero 10 scatole da 200 pezzi sarà consegnata già da venerdì 23 febbraio nelle sedi comunali per una immediata distribuzione.

