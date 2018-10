Museo della Radiologia

Palermo, Museo della Radiologia si rinnova e si inaugura il nuovo volume

Il 25 ottobre alle ore 16,00 si inaugura l'ampliato Museo della Radiologia di Palermo presso il Dipartimento di Scienze Radiologiche - Policlinico Universitario (via Del Vespro, 127)

Il Museo, in quanto legame col passato, prepara e aiuta l'intelligenza storica, condizione di ogni avanzamento culturale e civile. In estrema sintesi il museo è un'istituzione che si incardina tra memoria e cultura.

Con tale obiettivo il 25 ottobre alle ore 16,00 si inaugura l’ampliato Museo della Radiologia di Palermo, unico in Italia e secondo più grande d’Europa, presso il Dipartimento di Scienze Radiologiche – Policlinico Universitario (via Del Vespro, 127) e per l’occasione sarà anche presentato il nuovo volume di circa 200 pagine illustrate che racconta la storia del Museo, curato dal prof. Elio Cardinale, dal prof. Roberto Lagalla e dal prof. Massimo Midiri, edito da Edizioni ZAcco.

Il Museo della Radiologia, nasce nel 1995 per opera del prof. Adelfio Elio Cardinale (che è stato dal 1992 al 2011 direttore dell’Istituto di Radiologia, allievo di Cignolini, una delle più importanti figure della radiologia europea) che ha promosso la creazione di un nuovo plesso tra i più moderni d’Europa e intitolato nel 1994 alla memoria del Maestro. L'idea di aprire questo Museo nasce nei primi anni ’90 quando Cardinale decide di scrivere un libro in occasione del centenario della scoperta dei raggi X attribuita al fisico tedesco Wilhelm Conrad Röntgen. Cominciò così una intensa ricerca di strumenti, volumi e documenti di ogni genere estesa ad istituzioni e privati, resa fruttuosa dalla disponibilità di numerosi responsabili di enti e dai familiari o eredi dei radiologi del passato. Gran parte delle apparecchiature provengono dalla donazione, o dal “prestito a tempo indeterminato” delle famiglie e degli eredi dei primi radiologi che hanno voluto collaborare da tutta Italia alla realizzazione di questa raccolta. Fanno parte dell’esposizione apparecchiature tecniche e materiale di vario genere, risalenti alla fine del 1700. Sono esposte le antiche macchine elettrostatiche usate per produrre elettricità dagli studiosi del XVIII e XIX secolo, e i primi tubi a raggi catodici.

“Sono presenti nel Museo opere e documenti di gregari i quali, come massa silenziosa e operante e come singoli, hanno lavorato per la disciplina radiologica. Molti sanno ed anche quelli che sapevano, molto hanno dimenticato. Il museo non può, in sintesi, essere una istituzione statica consegnata alle nostalgie della memoria, - racconta Cardinale - ma deve invece rivolgersi alla società quale promotore di cultura, non statico nella sua essenza, volano di attività collaterali: ricerca, convegni, dibattiti, approfondimenti. Il museo scientifico si embrica con la biblioteca e l'archivio, i quali, in accordo con Giovanni Spadolini, hanno assolto la funzione istituzionale di luogo centrale della ricerca storico-scientifica e di laboratorio, ove l'alacrità nel conservare i documenti si sposa con il fervore degli studi sulle carte”.

Il contributo editoriale, che si accompagna al rinnovamento museale, rappresenta un ideale completamento del lungo percorso culturale della radiologia accademica palermitana, da sempre attenta alla storia della disciplina ed alle connessioni che legano le scaturigini della radiologia alla tumultuosa e più recente evoluzione tecnologica, clinica e scientifica.

“Ancora oggi, a distanza di 25 anni, – dice Roberto Lagalla Assessore Regionale della Istruzione e Formazione professionale - più che mai indomito, Elio Cardinale ha raccolto attorno a sè i giovani di un tempo, ormai inesorabilmente incanutiti, e quelli di oggi, destinatari privilegiati di un messaggio culturale e disciplinare che va oltre la caducità del contingente; agli uni e agli altri, una volta di più, ha saputo diligentemente somministrare entusiasmo e creativa passione, portando a compimento un prezioso aggiornamento delle dotazioni museali, oggi arricchite da nuovi e prestigiosi conferimenti che hanno significativamente incrementato la sistematicità e la completezza rievocativa dell'esposizione. Affermava Auguste Comte che “non si conosce una disciplina se non se ne conosce la storia” è proprio in questa direzione che si muove l'avvincente narrazione del volume che, partendo dall'origine dei raggi x, perviene, con puntuale cronologia, alla descrizione delle più importanti trasformazioni di una disciplina che oggi coniuga la capacità risolutiva dei raggi x con quella di altre energie radiative, a partire da quelle non ionizzanti. Non manca, poi, nel corpo del testo il richiamo ai pionieri della disciplina e il racconto dell'evoluzione che la stessa ha avuto, nel tempo, in Italia e in Sicilia, tanto presso le Scuole universitarie quanto in ambito ospedaliero e professionale. Ne scaturisce una accurata "radiografia" del passato tra immagini, narrazioni e reperti museali, tale da creare un armonioso ensamble culturale che, nel solco della storia, prepara il domani”.

