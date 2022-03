Ordine Dottori commercialisti

Palermo, Nicolò La Barbera nuovo presidente dell'Ordine provinciale dei Dottori commercialisti

Nicolò La Barbera è il nuovo presidente dell'Ordine provinciale dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili della circoscrizione dei tribunali di Palermo e Termini Imerese.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 02/03/2022 - 11:04:59 Letto 412 volte

Nicolò La Barbera è il nuovo presidente dell’Ordine provinciale dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili della circoscrizione dei tribunali di Palermo e Termini Imerese. E’ stato eletto con circa il 90% dei voti sui 1850 iscritti aventi diritto. Le elezioni, dopo numerose sospensioni per ricorsi al Tar presentati a livello nazionale, si sono svolte da remoto il 21 e il 22 febbraio.

“Il programma elettorale che è stato premiato dal voto”, spiega La Barbera, “auspica la nostra presenza incisiva nel tessuto sociale, culturale ed economico del territorio. Ed è per questo che mi impegnerò. Saremo parte attiva per il rilancio dell’economia e per dare una prospettiva ai tanti giovani che ormai studiano e lavorano fuori dalla nostra realtà”. “Voglio ringraziare”, ha aggiunto, “il presidente uscente Fabrizio Escheri e i Consiglieri, Revisori, Componenti Consiglio di Disciplina e tutti i Componenti della Fondazione Bianchini che negli ultimi 9 anni hanno guidato il nostro Ordine, affrontando, nell’ultimo biennio, il difficile compito di gestirlo in un periodo pandemico che ci auguriamo resti unico nella nostra storia”.

“Partendo dai traguardi raggiunti nei precedenti mandati, primo tra tutti la sede istituzionale all’interno della Camera di Commercio che ha rivendicato il ruolo dei commercialisti”, ha concluso, “continueremo ad impegnarci affinché il nostro ruolo sia riconosciuto come indispensabile presso tutte le istituzioni”.

Gli auguri di Orlando al neo presidente La Barbera

"A Nicolò La Barbera, neo presidente dell'Ordine provinciale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili della circoscrizione dei tribunali di Palermo e Termini Imerese, rivolgo le mie congratulazioni per il nuovo incarico che sono sicuro saprà svolgere con grande competenza e professionalità al fianco dei cittadini e delle imprese. Colgo l'occasione per ringraziare l'ormai ex presidente Fabrizio Escheri per il lavoro svolto in un tempo difficile, segnato dalla crisi pandemica". Lo ha detto il sindaco Leoluca Orlando.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!