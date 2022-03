Ponte Corleone

Palermo, nuova ordinanza di modifica delle limitazioni alla viabilità del Ponte Corleone

La nuova ordinanza prevede l'immediata riapertura delle due corsie su entrambe le carreggiate. Già nella giornata di domani, venerdi 25 marzo.

Il Servizio di Mobilità Urbana del Comune di Palermo, dopo quanto relazionato dalla Icaro Progetti nell’ambito delle attività di verifica, progettazione e manutenzione del Ponte Corleone, con apposita ordinanza (la n. 377 del 24 marzo 2022), relativa alla transitabilità con limitazione dei carichi consentiti, ha stabilito quanto di seguito riportato:

realizzazione di due corsie per senso di marcia, centrate rispetto alla carreggiata esistente, con corsia di marcia a destra larga 3,5 m e destinata ai veicoli con carico fino 44 t e corsia di sorpasso a sinistra larga 3,0 m e destinata ai veicoli con carico fino 7,5 t;

riduzione del limite di velocità a 50 Km/h sul ponte e divieto di sorpasso ai mezzi pesanti.

"Abbiamo dato attuazione, insieme all'assessore Maria Prestigiacomo - dichiara l'assessore alla Mobilità, Giusto Catania - alle indicazioni della Icaro Progetti e abbiamo provveduto immediatamente a ripristinare le due corsie del Ponte Corleone. Questa nuova ordinanza contribuirà a ridurre i disagi vissuti dalle cittadine e dai cittadini palermitani in queste settimane, mettendo in pratica due misure importanti, la certezza della sicurezza sul ponte e contemporaneamente la fluidità della circolazione veicolare".

La nuova ordinanza prevede l’immediata riapertura delle due corsie su entrambe le carreggiate. Già nella giornata di domani, venerdi 25 marzo, le maestranze e i tecnici dell’Anas con la presenza della Polizia Municipale provvederanno a rimuovere le barriere New Jersey dalla direzione Trapani e installeranno la nuova segnaletica, i lavori continueranno lunedì sul lato direzione Catania.

Gli Uffici si sono impegnati a restituire al traffico veicolare le due corsie, per senso di marcia, entro martedi 29 marzo, il presidente della IV Commissione dott. Gianluca Inzerillo e il Comitato 'Ponte Corleone' hanno manifestato l’esigenza di riapertura delle bretelle laterali di accesso al Ponte, al fine di agevolare l’accesso all’asse principale dei mezzi proveniente da Via Villagrazia e da Via Ernesto Basile ed agevolare le aziende insistenti sul territorio dopo un lungo periodo di crisi. L’ordinanza attuale però, non prevede nell’immediato la loro riapertura ma solo successivamente, se necessario e a seguito di monitoraggio della viabilità, verranno esaminati eventuali provvedimenti migliorativi a quelli intrapresi.

Il presidente della IV Commissione dott. Gianluca Inzerillo e il Comitato 'Ponte Corleone' hanno evidenziato che, a parer loro, la mancata riapertura delle bretelle con la nuova configurazione proposta dagli Uffici potrebbe compromettere la fluidità del traffico.

