Palermo, nuova regolamentazione per la sosta nei parcheggi Belgio, De Gasperi e Mondello

Novità riguardo alla sosta delle auto in alcune zone della città.

Pubblicata il: 19/06/2018 - 16:24:47

Novità riguardo alla sosta delle auto in alcune zone della città. Il Dirigente del Servizio Trasporto Pubblico di Massa e Piano Urbano del Traffico ha emanato oggi l’Ordinanza n.852 con la quale dispone in merito alla regolamentazione della sosta degli autoveicoli e all’individuazione degli stalli di sosta (posti H generici) per i portatori di handicap nei seguenti parcheggi:

- “Belgio” (localizzato in Largo Cavalieri del Lavoro, tra via Belgio e viale Strasburgo);

- “Piazzale De Gasperi Nord” e “Piazzale De Gasperi Sud” (entrambi all'interno della piazza Papa Giovanni Paolo II);

- “Mondello – via Saline” (localizzato a Mondello, tra la via Saline ed il viale dei Lillà).

Nei parcheggi Belgio, Piazzale De Gasperi Nord, Piazzale De Gasperi Sud, la sosta a pagamento è vigente nelle fasce orarie di validità dalle ore 8.00 alle ore 14.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00 dei giorni feriali. Nel parcheggio Mondello – via Saline la fascia di validità della sosta tariffata è fissata dalle ore 8.00 alle ore 20.00 di tutti i giorni compresi tra il 1° giugno ed il 30 settembre di ogni anno. Nei parcheggi in oggetto la tariffa oraria della sosta è di € 1,00.

