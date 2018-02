Turismo

Palermo, nuove Carte Turistiche della città presentate alla Bit di Milano

Grande successo riscosso dalla nuova Carta Turistica della Città Metropolitana di Palermo presentata alla Borsa Internazionale del Turismo

di Palermomania.it | Pubblicata il: 14/02/2018 - 16:00:52 Letto 376 volte

Adesso, la Città Metropolitana di Palermo ha anche la sua nuova Carta Turistica, presentata con grande successo alla BIT, la Borsa Internazionale del Turismo. Curata nei minimi dettagli da alcuni dipendenti della Direzione Attività Turistiche, la nuova versione della mappa del capoluogo siciliano è stata studiata per permettere ai turisti di muoversi agevolmente lungo gli itinerari storico monumentali più tradizionali ma anche verso quelli meno noti. Aggiornata e arricchita nei contenuti, la Carta Turistica presenta ha al suo interno diverse sezioni, contenenti le condizioni di visita, anche in lingua inglese, dei monumenti elencati per stile: l’Archeologico, il Liberty, l’Arabo-Normanno, il percorso Unesco, il Gotico-Rinascimentale, il Barocco, il Tardo Barocco, nonché la sezione relativa ai Mercati Storici e quella dei Musei e dei Teatri, e ancora informazioni relative alle Biblioteche, ai​ Centri Culturali, ​alle ​Aeree di Verde Pubblico, ​ai ​Trasporti, ​alle ​Aeree Wi-Fi free, ​ai ​Numeri Utili, ​ai ​CIT comunali e ​ai ​Centri Commerciali.

Tra le novità della Carta anche un itinerario della legalità e alcune fotografie del territorio dell’Area Metropolitana. Per la prima volta, è stata realizzata anche una mappa a strappo della Città Metropolitana di Palermo,di dimensioni più contenute, utile a chi si ferma in città per poco tempo e preferisce una mappa di facile e immediata consultazione.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!