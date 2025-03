servizio bus

Palermo, nuovo servizio bus per accompagnare gratuitamente i bambini del quartiere Pitrè alla palestra Mantegna

Nuovo servizio bus gratuito, che ogni giovedì e venerdì mattina accompagnerà i bambini del quartiere Pitrè alla palestra Mantegna dell'ICS ''Bonanno - Mantegna''.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 14/01/2025 - 12:16:13 Letto 1513 volte

Il consigliere comunale Antonino Abbate rende noto l’avvio di un nuovo servizio bus gratuito, che ogni giovedì e venerdì mattina accompagnerà i bambini del quartiere Pitrè alla palestra Mantegna dell’ICS “Bonanno – Mantegna”.

«Questo nuovo servizio - dichiara il consigliere - favorirà l’accesso all’attività fisica e sportiva per i più giovani e sarà attivo da giovedì prossimo, 16 gennaio. E’ il frutto dell’impegno concreto dell’Amministrazione Comunale e nasce con l’obiettivo di supportare le famiglie di quartiere, garantendo un trasporto sicuro e comodo per i bambini che partecipano alle attività sportive, e promuovere uno stile di vita sano sin dalla giovane età.

L’iniziativa fa parte di un più ampio programma di iniziative pensate per migliorare la qualità della vita e il benessere dei più piccoli, e si inserisce nel quadro delle azioni a favore della salute, della cultura e dello sport promosse dall’Amministrazione Comunale.

Ringrazio – conclude Abbate - la società AMAT per aver messo a disposizione il Bus per i nostri piccoli cittadini. Il nostro è stato un gran lavoro di squadra: grazie alle autorizzazioni dell’Assessore Tamajo, all’impegno e grande disponibilità della Preside dell’ICS Bonanno- Mantegna, la Prof.ssa Bisso, il supporto del consigliere circoscrizionale A. Minnone, siamo riusciti con grande orgoglio ad attivare un servizio di fondamentale importanza socio- culturale per i bambini del quartiere Pitrè. Mi ritengo soddisfatto e ringrazio l’amministrazione guidata dal sindaco Lagalla che ascolta e supporta le richieste relative ai cittadini delle periferie di città».

Fonte: Comune di Palermo

Fonte Immagine: ARCHIVIO WEB

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!