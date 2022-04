Polizia di Stato

Palermo, oggi si celebra il 170° Anniversario della Fondazione della Polizia di Stato *VIDEO*

In questa ricorrenza la Questura e tutti i poliziotti di Palermo incontreranno i cittadini.

Pubblicata il: 12/04/2022

Martedì 12 aprile la Polizia di Stato celebrerà il 170° Anniversario della sua Fondazione. In questa ricorrenza la Questura e tutti i poliziotti di Palermo incontreranno i cittadini. Le celebrazioni si svolgeranno, comunque, nel rispetto delle regole volte alla salvaguardia della salute collettiva, così come è stato fatto nel corso degli ultimi due anni.

La cerimonia si articolerà nella consueta deposizione da parte del Prefetto e del Questore della provincia di Palermo di una Corona di alloro a nome del Signor Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, presso la lapide in ricordo di tutti i Caduti.

Nella Caserma Pietro Lungaro, invece, protagonisti saranno ragazzi e bambini, infatti sono state organizzate, fin dalla prima mattina, visite guidate da personale della Polizia di Stato rivolte a gruppi di studenti, che verranno accompagnati nella Sala Operativa delle volanti., nella sede del Reparto Scorte, al Giardino della Memoria e nel piazzale della medesima Caserma, ove potranno visitare gli stands , ove verranno loro presentate le diverse articolazioni della Polizia di Stato.

La Cerimonia, alla presenza delle Autorità civili e militari, dei familiari dei caduti, dei superstiti, dei funzionari e del personale della Polizia di Stato in servizio nelle varie articolazioni della Questura, proseguirà, dopo la lettura dei messaggi augurali e l’allocuzione del Questore, con la premiazione dei poliziotti che si sono distinti in interventi di soccorso ed operazioni di polizia.

Nel corso delle premiazioni ed alla fine delle stesse un prezioso contributo verrà offerto dall’orchestra di fiati del conservatorio “Alessandro Scarlatti” di Palermo diretta dal Maestro Nicola Genualdi, che suonerà la marcia sinfonica “Cuore Siciliano” di Ingo e l’ “Inno di Mameli”.

«Impegno, professionalità ma soprattutto vicinanza ai cittadini. Sono queste le straordinarie qualità di donne e uomini della Polizia di Stato. In questo giorno esprimo il mio sentito ringraziamento e formulo i miei più sinceri auguri all'intero corpo della Polizia di Stato a cui lo scorso luglio, in occasione della strage di via D'Amelio, ho conferito con grande emozione la cittadinanza onoraria di Palermo proprio per sottolineare l'impegno di poliziotte e poliziotti che difendono la legalità del diritto e dei diritti. Voglio anche ricordare tutte le poliziotte e i poliziotti che hanno perso la vita lottando contro la criminalità diffusa e la criminalità mafiosa: coltivarne la memoria è un dovere civile e morale». Lo ha dichiarato il sindaco, Leoluca Orlando, in occasione del 170° anniversario della fondazione della Polizia di Stato.

Alla cerimonia celebrativa, svoltasi stamani presso la caserma “Pietro Lungaro”, in rappresentanza dell'Amministrazione comunale è intervenuto il vicesindaco, Fabio Giambrone: «un’occasione per manifestare l’apprezzamento per l’importante lavoro che le donne e gli uomini della Polizia di Stato svolgono quotidianamente nella nostra città».

