operazione Natale sicuro

Palermo: operazione ''Natale sicuro''. Servizi straordinari in occasione delle festività

In prossimità delle festività natalizie e di fine anno sono state delineate le misure per rafforzare il controllo coordinato del territorio e garantire, in sicurezza, lo svolgimento delle manifestazioni in programma...

di Palermomania.it | Pubblicata il: 22/12/2017 - 17:09:15 Letto 461 volte

In prossimità delle festività natalizie e di fine anno sono state delineate, in Prefettura, alla stregua delle direttive del Ministro dell’Interno, al Tavolo del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, le misure per rafforzare il controllo coordinato del territorio e garantire, in sicurezza, lo svolgimento delle manifestazioni in programma da parte del Comune di Palermo.

In questo ambito, la Questura di Palermo ha previsto un’intensificazione dei servizi di controllo del territorio ed ha predisposto mirate attività di prevenzione, allo scopo di consentire, anche, un sereno soggiorno ai turisti ed ai residenti rimasti in città.

I servizi saranno garantiti dagli equipaggi delle volanti e dai motociclisti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, da pattuglie appiedate e da agenti in “borghese” della Squadra Mobile e della Digos, dispiegati lungo le principali arterie cittadine, nonché lungo gli assi viari autostradali più importanti.

È stato rafforzato il dispositivo di “prossimità” attraverso un potenziato impiego dei Poliziotti di Quartiere lungo le principali vie del centro cittadino. In previsione di gite e scampagnate fuori porta, pattuglie del Reparto a Cavallo della Polizia di Stato percorreranno i parchi e le principali aree verdi del capoluogo.

A vigilare sulla sicurezza degli obiettivi sensibili in città anche le Unità Operative di Primo Intervento, istituite con compiti di prevenzione antiterroristica.

Alla realizzazione dei servizi parteciperanno, altresì, Unita’ Cinofile, Antidroga ed Antiesplosivo della Questura, ultimamente potenziate anche in relazione al delicato momento di crisi internazionale.

Le unità operative impiegate avranno il compito di garantire le vie dello shopping urbano, ricomprendendo i numerosi centri commerciali cittadini ed i mercatini di Natale, sempre particolarmente frequentati dalle famiglie palermitane.

Tra gli obiettivi prioritari figurano, inoltre, il contrasto alla criminalità diffusa, la prevenzione e la repressione delle forme di illegalità maggiormente connesse al turismo - tra cui i furti con strappo, i borseggi e la vendita di merce contraffatta - nonché la tutela dei cittadini maggiormente esposti a rischio in relazione all'esodo natalizio.

Da sempre, uno dei fronti aperti dalla Polizia di Stato, durante il periodo natalizio, è quello della prevenzione degli incidenti causati da un uso improprio dei “botti” di fine anno e della repressione del commercio di artifizi di genere vietato.

Allo scopo, sono stati previsti capillari servizi di controllo, in particolare, nei mercati storici rionali, nonché accessi ispettivi in esercizi pubblici di specifica vendita, con l’ausilio di personale della Divisione di Polizia Amministrativa della Questura.

Lo scopo del piano denominato “Natale sicuro”, è quello di ridurre al minimo i rischi legati ad un così intenso afflusso di turisti e quelli conseguenti allo svuotamento della città da parte dei palermitani che decidono di allontanarsi per le tanto attese vacanze di fine anno.

Al riguardo, si suggerisce ai cittadini di segnalare immediatamente al “113” rumori sospetti che provengono da appartamenti limitrofi al proprio, soprattutto quando si è a conoscenza che il vicino non si trovi in casa.

Sul fronte della sicurezza stradale saranno numerose le pattuglie impegnate sulle principali arterie stradali ed autostradali interessate dalla “migrazione” natalizia.

Sempre in chiave antiterroristica, l’accesso veicolare alle strade del centro cittadino, già pedonalizzate, verrà protetto, come già da tempo avviene, da dissuasori.

Questa ed altre particolari misure di sicurezza saranno adottate anche in occasione del concerto di fine anno nelle piazze Ruggero Settimo e Castelnuovo: l’area sarà appositamente delimitata e tutti i varchi di ingresso saranno presidiati da personale delle Forze dell’Ordine, munito di metal detector allo scopo di precludere l’accesso nelle aree dedicate all’evento di oggetti potenzialmente offensivi e, per tutta la durata dell’evento, sarà vietata la commercializzazione di bevande alcoliche ed in contenitori di vetro e alluminio nelle stesse zone.

All’interno dell’area dedicata ed all’esterno, relativamente allo svolgimento del concerto, sarà impiegato personale delle Forze dell’Ordine che effettuerà una capillare attività di osservazione e controllo.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!