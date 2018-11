Cittadinanza onoraria

Palermo, Orlando conferisce Cittadinanza onoraria a Luigi Cancrini

Il sindaco Leoluca Orlando, questa mattina a Palazzo delle Aquile, ha conferito la cittadinanza onoraria di Palermo al professor Luigi Cancrini.

Il sindaco Leoluca Orlando, questa mattina a Palazzo delle Aquile, ha conferito la cittadinanza onoraria di Palermo al professor Luigi Cancrini per “avere coniugato l’attività politica e la professionalità medica, promuovendo interventi nei servizi per la salute mentale ed in quelli sociali territoriali, nel settore della pubblica istruzione, negli istituti penitenziari e negli ospedali psichiatrici giudiziari”.



“La cittadinanza onoraria al professor Cancrini – ha detto il sindaco Leoluca Orlando – è un doveroso riconoscimento alla sua attività professionale, sociale e politica, ma, in particolare, è un modo per fare memoria riconoscendogli la positiva esperienza di un progetto che porta il suo nome e che, nei difficilissimi anni ottanta, è stato condiviso dall’amministrazione comunale di Palermo di intesa con la magistratura e gli organi scolastici, per la prevenzione e la cura dei tossicodipendenti e per limitare l’evasione scolastica in tanti quartieri periferici della città. Ancora oggi il progetto Cancrini si pone come elemento importante da seguire e che ha consentito e consente al Comune di Palermo di distribuire in maniera capillare i servizi sociali sul territorio con progetti personalizzati”.

