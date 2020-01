Relazioni internazionali

Palermo, Orlando riceve il console generale degli Stati Uniti

Il sindaco Orlando incontra a Villa Niscemi la nuova console generale degli Stati Uniti.

Il sindaco Leoluca Orlando ha incontrato oggi pomeriggio, a Villa Niscemi, la nuova console generale degli Stati Uniti d'America a Napoli, Ms. Mary Avery, accompagnata da Mr. Patrick Horne, capo Ufficio politico-economico-commerciale del Consolato.



"Ho augurato alla neo Console buon lavoro – ha dichiarato il sindaco al termine dell'incontro - nella speranza che durante il suo mandato si potranno rafforzare i rapporti fra la nostra città e la nostra regione e gli Stati Uniti, nel segno di un legame storico.

Ho ricordato l'imminente attivazione dei voli diretti tra Palermo e New York che saranno presentati a marzo con alcune iniziative negli Usa e che permetteranno non solo più facili contatti con la folta comunità siculo-americana ma faciliteranno gli scambi commerciali e culturali.

Ho, inoltre, auspicato che possano proseguire i momenti di collaborazione diretta fra la nostra Amministrazione e il Consolato, come avvenuto in diverse occasioni negli ultimi anni per importanti momenti culturali e sociali".



“Gli Stati Uniti – ha sottolineato la console Avery - hanno un rapporto storico con la città di Palermo, la nostra presenza diplomatica in città risale al 1805, e oggi la nostra Agenzia Consolare assiste quasi 22.000 cittadini statunitensi residenti in Sicilia. Ci sono già intensi rapporti commerciali e culturali con la città di Palermo, e molti sono gli americani che scelgono questa città come punto di partenza per le loro vacanze in Sicilia. Crediamo che potranno nascere nuove e importanti opportunità per intensificare ulteriormente i nostri rapporti grazie anche al volo diretto Palermo-New York che la compagnia americana United Airlines inaugurerà a Maggio”.

