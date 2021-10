Relazioni internazionali

Palermo, Orlando riceve imprenditori della Lituania

Gli imprenditori baltici sono in visita in Sicilia per alcune attività legate al progetto europeo ''Ecolife & Sustainable Community''.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 11/10/2021 - 17:02:58 Letto 358 volte

Visita istituzionale oggi pomeriggio a Palazzo delle Aquile dove il sindaco Leoluca Orlando ha ricevuto una delegazione composta da quattordici imprenditori, accompagnati dall'avvocato Alessandro Palmigiano, console onorario della Repubblica di Lituania per la Sicilia.

“E' stata un'occasione importante - ha detto il sindaco Leoluca Orlando - per confermare il profondo rapporto tra la città di Palermo e la Lituania. Un rapporto che si basa su accordi commerciali e relazioni politiche che accrescono il ruolo della città e più in generale della Sicilia a livello internazionale. Le buone pratiche in tema di sostenibilità ambientale ritengo costituiscano il presente e il futuro della vivibilità cittadina. In tal senso l'amministrazione comunale è impegnata, già da anni, in questo percorso che segna il cambiamento culturale di Palermo".

Gli imprenditori baltici sono in visita in Sicilia per alcune attività legate al progetto europeo “Ecolife & Sustainable Community”. Presente all'incontro anche Simona Crisafulli, cittadina lituana che vive a Itala in provincia di Messina e Presidente Nazionale dei lituani professionisti in Italia.

