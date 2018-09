Trading

Palermo ospiterà corsi gratuiti per imparare a investire in borsa il 20 novembre

Prende il via un’iniziativa innovativa di NAGA BROKERS che promette di diffondere in tutta Italia i segreti del trading e degli investimenti in borsa in modo totalmente gratuito.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 15/09/2018 - 22:13:33 Letto 343 volte

NAGA BROKERS ha una proposta molto interessante per le prossime settimane: trading dal vivo e in diretta in più di 25 città diverse, di cui sottolineiamo diverse sessioni nella città di Palermo, in cui i partecipanti potranno vedere in rigoroso tempo reale, come un trader con una vasta esperienza, sia in grado di decidere un investimento in diretta. Egli prenderà decisioni in tempo reale, comprerà e venderà, il tutto a una velocità frenetica.

Investimento, spettacolo e apprendimento in egual misura: gli esperti operatori di borsa di NAGA BROKERS imiteranno le stelle del rock, l’evento, una sorta di spettacolo itinerante parte dal presupposto che i partecipanti si divertano imparando e, per usare le parole del broker, sarà un misto fra spettacolo ed apprendimento dato che i partecipanti potranno vedere in prima persona come si gestisce il rischio degli investimenti, come e quando si deve investire, come si devono limitare eventuali perdite ed ottimizzare i profitti, come si lavora con i diversi prodotti finanziari, etc.. etc...

Può partecipare all’evento chiunque, gente che frequenta l’università, ingegneri, avvocati, informatici, impresari, etc.

Uno dei principali vantaggi di queste sessioni è che non sono necessarie conoscenze precedenti. Le sessioni di trading a Palermo sono previste per il giorno 20 novembre, sia al mattino che al pomeriggio, in un hotel del centro città.

Per partecipare a questo "spettacolo" di trading totalmente gratuito ci si può iscrivere attraverso internet.

Chi ha detto che la Borsa non è uno spettacolo?

