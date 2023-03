Orario postazioni decentrate

Palermo, parcheggio e carte d'identità gli Orario ricevimento del pubblico alle Postazioni decentrate

Pubblicati dal Comune di Palermo gli orari di ricevimento pomeridiano al pubblico delle varie postazioni decentrate.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 10/03/2023 - 16:28:41 Letto 783 volte

Pubblicati dal Comune di Palermo gli orari di ricevimento pomeridiano al pubblico delle varie postazioni decentrate dove sarà possibile l’emissione dei Pass per il parcheggio e delle Carte identità CIE.

L’ente evidenzia che presso la postazione di Viale Lazio non sarà possibile ottenere l’emissione dei Pass.

Dichiarazione assessore Falzone

«Con riferimento alle note stampa di alcune sigle sindacali in merito alla situazione delle postazioni dell’Anagrafe e con particolare riferimento alla segnalazione di ”un grosso numero di ufficiali dell’anagrafe che percepiscono l’indennità di 350 euro e non svolgono la funzione perché da tempo sono stati adibiti ad altri incarichi dall’amministrazione”, si precisa che l’erogazione della indennità per specifiche responsabilità di cui all’art. 16 CCDI 2019/2021 avviene, con cadenza annuale, previa certificazione dello svolgimento delle funzioni di ufficiale di anagrafe da parte dell’ufficio competente, e per il periodo di svolgimento delle stesse.

Per quanto concerne la possibilità di integrare le risorse umane con ulteriori unità di personale va rappresentato che i dipendenti che godono di tutele sindacali possono essere trasferiti solo nell’ambito della stessa circoscrizione, ciò che non sempre consente il reperimento delle professionalità necessarie per una migliore erogazione dei servizi.

Per uno spostamento al di fuori della circoscrizione necessita il nulla osta delle rispettive Associazioni sindacali di appartenenza, di non facile rilascio.

Per quanto concerne i fruitori dei benefici di cui alla L. 104/92 la legge espressamente prevede che il beneficiario non può essere trasferito senza il suo assenso».

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!