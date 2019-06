Palermo, Pasquale Barreca nuovo comandante della polizia stradale occidentale

nuovo comandante polizia stradale

Insediamento Dirigente Compartimento della Polizia Stradale della Sicilia Occidentale

di Palermomania.it | Pubblicata il: 05/06/2019 - 15:16:46 Letto 402 volte

Si è insediato, in data 1 giugno 2019, presso il Compartimento della Polizia Stradale della Sicilia Occidentale, il Dirigente Superiore della Polizia di Stato, Dr. Pasquale Barreca, palermitano, sposato, padre di due figlie, laureato in Giurisprudenza ed in Scienze della Pubblica Amministrazione. Il Dott. Barreca proviene da Ancona dove ha rivestito l’incarico di Vicario del Questore.

In precedenza ha ricoperto gli incarichi di Dirigente dei Commissariati di P.S. di Orgosolo (NU), Taurianova (RC), Milazzo e Taormina(ME), nonché di reggente della Divisione Polizia Anticrimine di Messina. In quest’ultimo centro ha diretto l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, l'Ufficio Scorte ed ha rivestito l'incarico di Capo di Gabinetto. Tra le ulteriori esperienze dirigenziali figurano la Direzione del Commissariato Distaccato di P.S. di Lamezia Terme (CZ) e dell’XI Reparto Mobile di Palermo.

