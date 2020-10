passante ferroviario

Palermo, passante ferroviario: completate demolizioni al Vicolo Bernava

Assessore Falcone: ''Da cantiere fantasma a opera di rlancio''.

“Manteniamo l'impegno assunto nei tempi prestabiliti. Le demolizioni delle palazzine pericolanti in Vicolo Bernava sono ormai completate e già nei prossimi giorni verrà bandita la gara per completare la galleria ferroviaria e il risanamento urbano di quest'area così centrale e strategica per Palermo”.



Lo ha affermato l’assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone nel corso del sopralluogo odierno al cantiere Rfi-Italferr di Vicolo Bernava a Palermo, alla presenza del sindaco Leoluca Orlando e del responsabile Rfi per i lavori del Passante Filippo Palazzo.



“Questo era un cantiere fantasma - prosegue l'assessore - che ha causato anche un pesante rallentamento nell’ammodernamento del sistema ferroviario di Palermo. Oggi invece il Governo Musumeci, in sinergia con gli altri attori istituzionali, rilancia l’opera che consentirà al Passante ferroviario di andare avanti, così come atteso dai cittadini. Un ringraziamento particolare - conclude Falcone - a Rfi, ai tecnici e alle maestranze a lavoro”.

