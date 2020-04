Coronavirus

Palermo, per assistenza alimentare e buoni pasto richiesta solo online: Non fornite dati cartacei a nessuno

Richiesta buoni pasto e assistenza alimentare solo su sito Protezione civile. Non fornite dati a chi usa moduli cartacei.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 07/04/2020 - 14:26:06 Letto 392 volte

Nessun CAF, associazione o centro di alcuni tipo, che non sia fra i 44 autorizzati dal Comune, può rimanere aperto per svolgere alcuna attività legata all'emergenza sociale e alimentare. Nessun modulo cartaceo va compilato presso alcun ufficio. Neanche quelli che riportano loghi del Comune o della Regione. Attenzione a chi raccoglie i vostri dati in modo non autorizzato.

Ricordiamo che tutte le procedure per la richiesta di accesso al sistema dei buoni pasto e all'assistenza alimentare avvengono tramite registrazione al sito www.protezionecivile.palermo.it

