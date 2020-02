Scuola-lavoro

Palermo, ''Percorso alternanza Scuola-lavoro'' tra la Polizia e l'Istituto Gioeni-Trabia

Rinnovata anche per l'anno scolastico in corso la convenzione del progetto ''Percorso alternanza Scuola-Lavoro'' tra il 4░ reparto volo della Polizia di Stato e l'Istituto Gioeni-Trabia.

Anche per l’anno scolastico in corso, come già accaduto a partire dall’anno scolastico 2017-18, è stata sottoscritta una convenzione finalizzata alla realizzazione di un progetto denominato “Percorso alternanza Scuola-lavoro” che coinvolge il 4° Reparto Volo della Polizia di Stato di Boccadifalco e l’Istituto Gieni-Trabia di Palermo.

Tale convenzione rinnoverà lo spirito di un progetto che ha nelle sue corde lo sviluppo delle competenze richieste dal profilo educativo, culturale e professionale, in questo caso, del corso di studi con indirizzo aeronautico dei singoli studenti.

Coerentemente con le previsioni della legge cui tale convenzione fa riferimento, è previsto che gli studenti alternino periodi di studio teorico di formazione in aula con esperienze pratiche in ambiente lavorativo. E’ stata, pertanto, prevista la frequenza, per gli studenti di due classi del 3°, 4° e 5° anno, del corso di studi ad indirizzo aeronautico, della durata di una settimana presso il 4° Reparto Volo della Polizia di Stato a Boccadifalco.

I ragazzi lavoreranno nell’hangar del Reparto Volo, in affiancamento a personale specialista al fine di potere integrare quanto già appreso teoricamente. Affronteranno, inoltre, programmi didattici elaborati congiuntamente dai docenti dell’Istituto e dai Funzionari del Reparto Volo.

La collaborazione avrà il suo momento conclusivo il 29 maggio, con una cerimonia nel corso della quale verranno consegnati agli studenti i diplomi di frequenza.

