Verde urbano

Palermo, piantati cinque nuovi esemplari di Jacaranda in piazza Politeama

''Grande attenzione di questa Amministrazione verso il verde urbano'', dice l'assessore alle Politiche ambientali e al Verde urbano Andrea Mineo.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 16/11/2022 - 17:59:59 Letto 695 volte

Le squadre del settore Ville e Giardini del Comune, questa mattina, come previsto dal programma degli interventi, hanno coordinato la piantumazione di cinque nuove alberature di "Jacaranda" in piazza Politeama, successivamente alla rimozione dei vecchi esemplari che erano ammalorati e che, di conseguenza, rappresentavano un pericolo per i pedoni.

«Un intervento che, a seguito dell’input del sindaco Roberto Lagalla, abbiamo programmato ed eseguito in tempi brevissimi, e che doterà la piazza di alberature sane e giovani che verranno costantemente monitorate, a testimonianza della grande attenzione di questa Amministrazione verso il verde urbano - dichiara l’assessore alle Politiche ambientali e al Verde urbano Andrea Mineo -. Stiamo, inoltre, eseguendo altri interventi sull’asse di via Libertà, come il diserbo delle aiuole e la piantumazione di ottanta nuovi esemplari di platano. Intervento quest’ultimo di grande valenza che è stato concordato con tutti gli attori istituzionali, al fine di restituire al principale boulevard della città il suo antico disegno».

