Palermo, Piazza Castelnuovo blindata dai lavori per l'anello ferroviario ***FOTO***

La Tecnis riprende i lavori per la chiusura dell'anello ferroviario. Una parte di Piazza Castelnuovo e un tratto di via Dante a doppio senso

Piazza Castelnuovo, la più grande e probabilmente la più la simbolica di Palermo, off limits fino al 31 gennaio 2019: sarà questo l’effetto dei lavori della Tecnis, l’azienda catanese operante nel settore delle costruzioni di opere infrastrutturali, che nel capoluogo siciliano è impegnata a portare a termine i lavori per la chiusura dell’anello ferroviario, il percorso circolare a binario unico di 6,5 km che promette di migliorare, assieme al passante ferroviario e al tram il traffico cittadino. La chiusura dell’area avverrà per gradi, con le transenne degli operai inizialmente poste dalla fine di via Paolo Paternostro (compreso tra via Garzilli e piazza Politeama) fino all’incrocio con via Ruggero Settimo. L’apertura del nuovo cantiere rivoluzionerà la viabilità nella zona di piazza Castelnuovo. La novità più rilevante è la trasformazione di un tratto di via Dante e della stessa piazza in strada a doppio senso, in modo da consentire il transito di autobus e delle auto in arrivo dalla zona del tribunale. Arrivederci dunque all’amata isola pedonale nel tratto compreso tra via Libertà e via Ruggero settimo, che ha allietato i fine settimana e i giorni festivi dei palermitani pronti ad affollarla. Negli undici mesi di lavori, la Tecnis, dovrà posizionare i pali e il solettone che consentiranno poi lo scavo vero e proprio della galleria. L’ordinanza dell’ufficio Mobilità del Comune ha previsto tre fasi di chiusura, condizionate dalla restituzione dell’area 4 di via Amari. La postazione dei taxi rimarrà dove si trova, anche se in un primo momento l’ufficio Traffico del Comune aveva pensato di spostarla su un tratto di via Daita. L’area interessata dai lavori è la porzione che dà su piazza Bagnasco. Sarà da lunedì prossimo che si potranno toccare con mano gli effetti che tale ordinamento avrà sulla viabilità.

