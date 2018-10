pet therapy

Palermo, Polizia Municipale messo a disposizione un cavallo ed un pony per la Pet-Teraphy presso l'Istituto dei Ciechi

La Polizia Municipale ha messo a disposizione presso l'Istituto dei Ciechi, un cavallo ed un pony del Nucleo Ippomontato, per attività ludico/sportiva, rivolte a persone con disturbi del neurosviluppo e deficit neurosensoriali.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 14/10/2018 - 15:39:29 Letto 398 volte

E' stato sottoscritto nei giorni scorsi un protocollo d’intesa tra il Comune di Palermo, rappresentato dal Comandante della Polizia Municipale Gabriele Marchese, e l'Istituto dei Ciechi “Florio e Salamone” di Palermo, rappresentato dal Presidente Antonio Giannettino.

L'accordo che avrà la durata di un anno ed è rinnovabile, partirà nei prossimi giorni e prevede che la Polizia Municipale per due giorni a settimana metta a disposizione presso l'Istituto dei Ciechi, un cavallo ed un pony del Nucleo Ippomontato, per lo svolgimento di attività ludico/sportiva, rivolta a persone, ospiti dell’Istituto, con disturbi del neurosviluppo e deficit neurosensoriali.

Il pony possiede un’intelligenza particolarmente reattiva ed è amato soprattutto dai bambini e per le sue dimensioni e per il carattere docile è indicato nella cosidddetta “pet therapy”, la terapia tramite animali da affezione. L’attività rientra tra le iniziative previste dal progetto "Sport & Benessere", presentato dall'Istituto dei Ciechi al Dipartimento delle Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di concerto con l’Unione Italiana Ciechi e altre associazioni del territorio.

La partecipazione a questa iniziativa rappresenta, secondo il Comandante Gabriele Marchese “l’espletamento di una funzione sociale che è parte integrante del ruolo del Corpo, per favorire la socializzazione di cittadini con disabilità, sostenendo allo stesso tempo attività terapeutiche per l’acquisizione e lo sviluppo di abilità psicomotorie.” Il Nucleo Ippomontato della Polizia Municipale non è nuovo a simili iniziative di equitazione a scopo ludico; dispone di una dotazione di sei cavalli ed assicura pattugliamenti e controlli all’interno del Parco della Favorita, (dove ha sede presso i locali siti all’interno della struttura equestre) e nelle ville e giardini cittadini ed oltre agli impegni di rappresentanza svolge interventi programmati nelle scuole palermitane al fine di promuovere la legalità e l’immagine del Corpo di Polizia Municipale.

Il Sindaco Leoluca Orlando si è complimentato con il Comando e con l’Istituto per l’avvio di questa importante collaborazione “che dimostra – ha detto – l’importanza del rapporto con il territorio da parte della Polizia Municipale, con funzioni non soltanto di controllo e repressione.”

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!