Elezione sindaco di Palermo

Palermo, presentata la prima di lista a supporto della candidatura a Sindaca di Rita Barbera

''Rita Barbera Sindaca'', è questo il nome della prima delle liste civiche che supportano la candidatura a Sindaca di Palermo di Rita Barbera.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 14/04/2022 - 14:01:09 Letto 765 volte

“Rita Barbera Sindaca”. È questo il nome della prima delle liste civiche che supportano la candidatura a Sindaca della città di Palermo di Rita Barbera, già direttrice delle carceri palermitane dell’Ucciardone, Pagliarelli e del Malaspina che, come dichiarato sin dal primo momento, si candida senza alcun vincolo o apparentamento con i partiti politici, scelta che oggi diventa un plus contrariamente a quanto sostenuto dalla vulgata politica che ritiene che proprio per questo, non ce la possa fare.

Oggi è stato presentato il simbolo che, oltre al nome della lista, contiene una rosa in campo bordeaux e arancione.

La partecipazione di alcune delle candidate e dei candidati ha dimostrato che, non per una banale esigenza di “quote rosa” o di problematiche di “genere”, la presenza femminile è fondamentale e cardine di un nuovo modo di pensare all’amministrazione della città. È necessaria una visione complessiva che tenga conto delle molte e diverse sensibilità necessarie che, assieme alle competenze che caratterizzano ogni candidato, sono l’arma vincente del modello amministrativo proposto da Rita Barbera, modello che vuole coinvolgere direttamente le cittadine e i cittadini al fine di far sì che comincino a considerare Palermo non solo la loro città ma anche la loro casa e, proprio per questo, rispettarla, curarla e farla crescere.

“Vogliamo accompagnare Palermo – dichiara Rita Barbera – attraverso una nuova stagione di rinascita per vivere di nuovo il suo splendore e la sua unicità”.

“Stiamo lavorando – prosegue Rita Barbera - per l’interesse della città e il gruppo della mia lista può ottenere buoni risultati per la nostra città. Immagino un consiglio comunale rinnovato composto non solo dai professionisti della politica”.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!