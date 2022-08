Abbonamento unico

Palermo, presentati gli abbonamenti unici integrati per metro-bus-tram, Musumeci: ''Servizi migliori per pendolari e turisti''

L'abbonamento mensile sarà disponibile (dal 6 agosto), al prezzo di 50 euro; l'abbonamento settimanale, invece, sarà in vendita dal 27 agosto, al costo di 15 euro.

04/08/2022

Potenziamento del trasporto pubblico integrato nella città di Palermo a partire dal 6 agosto con l'avvio di due tipi di abbonamento agevolato metro-bus-tram. È stata presentata stamane a Palazzo Orléans l’iniziativa resa possibile grazie all’investimento della Regione, in sinergia con il Comune di Palermo, l’Amat, l’Azienda municipalizzata dei trasporti, e Trenitalia (Gruppo Fs). Il progetto prevede l'introduzione di due abbonamenti integrati (mensile e settimanale) e la conferma del biglietto giornaliero integrato, che permetteranno a cittadini e turisti di viaggiare indifferentemente su bus, tram e metropolitana con tariffe ridotte, grazie a un contributo finanziario della Regione Siciliana che ha stanziato, in questa prima fase, 350 mila euro.



«Il progetto di integrazione tariffaria in Sicilia - dichiara il presidente della Regione, Nello Musumeci - costituisce un elemento di novità ed allinea l'Isola a molte altre regioni d'Italia. Puntiamo a rendere meno disagevole la quotidianità ai pendolari e ai turisti. Questa iniziativa si muove nella cornice di un'effettiva collaborazione interistituzionale, ma anche nella volontà di dare concreta attuazione all'idea dell'area di Città metropolitana e quindi della mobilità interna. È una bella innovazione. Dopo Messina e Palermo, il nostro obiettivo per i prossimi mesi è quello di poter lavorare perché questa iniziativa possa essere realizzata anche nella Città metropolitana Etnea. Quanto al trasporto ferroviario, l'auspicio è che presto si possa arrivare a ridurre i tempi di percorrenza in Sicilia a seguito dei lavori di ammodernamento di alcune importanti tratte, come la Palermo-Catania e la Palermo-Trapani (via Milo), le cui competenze, come si sa, sono dello Stato. Nel frattempo, abbiamo acquistato nuovi treni, stiamo ammodernando la nostra flotta e guardiamo avanti con rinnovato ottimismo».



«Il grande vantaggio di questa operazione - sottolinea il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla - è quello di facilitare l’uso intermodale dei trasporti che è l’obiettivo al quale Palermo guarda per favorire il trasporto pubblico di massa, la metro, la rete tranviaria, i bus ecologici, oltre ai mezzi ecocompatibili di fruizione individuale. Questo è per noi il senso della presentazione di oggi che va a merito del lavoro che l’assessore Falcone e il governo regionale hanno riservato a questo speciale, ma importantissimo segmento di attività pubblica. Ai trasporti pubblici, non dimentichiamolo, compete un ruolo fondamentale in termini di conservazione dell’ambiente e di qualità dell’aria».



«Il potenziamento del biglietto unico a Palermo - afferma l'assessore regionale alle Infrastrutture, Marco Falcone - è un'iniziativa strategica per rafforzare l’intermodalità nei trasporti pubblici del capoluogo. La Regione in passato non se n’era mai occupata mentre in questi anni, invece, si è fatta carico di mettere assieme Trenitalia, Amat e il Comune investendo anche le dovute somme per rendere competitive le tariffe. Con gli abbonamenti integrati settimanali e mensili, la mobilità pubblica su Palermo compie un grande salto di qualità. Lo stesso risultato abbiamo già raggiunto a Messina, dove il successo del biglietto unico è ormai consolidato e ben chiaro alla città. Presto lo introdurremo anche a Catania. Mai come in questi anni la Regione si è presa cura dei trasporti pubblici, lavorando in concreto per rendere il sistema sempre più efficiente e vicino alle aspettative di cittadini, pendolari, turisti».



«Per Trenitalia - aggiunge il direttore regionale Sicilia di Trenitalia (Gruppo Fs), Vincenzo Pullara - si tratta di un ulteriore tassello per una mobilità sempre più integrata, comoda e sostenibile. I due abbonamenti si uniscono al biglietto integrato giornaliero già introdotto due anni fa, per facilitare maggiormente la connessione fra treno, tram e bus».



Presente al lancio dei nuovi servizi all'utenza anche il dirigente generale del dipartimento regionale delle Infrastrutture, Fulvio Bellomo.



I prodotti integrati - in vendita nelle biglietterie o sul sito e sull'app di Trenitalia - consentono viaggi illimitati su treni regionali del circuito urbano, sulle linee di bus e tram di Palermo. L'abbonamento mensile sarà disponibile (dal 6 agosto), al prezzo di 50 euro; l'abbonamento settimanale, invece, sarà in vendita dal 27 agosto, al costo di 15 euro. Confermato, inoltre, il biglietto giornaliero integrato (in vendita già dal luglio 2020) al prezzo di 5,50 euro.

