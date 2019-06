Palermo Pride 2019

Palermo Pride 2019, Orlando: ''Città antifascista e solidale, la sicurezza passa dai diritti di tutti e di tutte''

''La manifestazione di oggi è la conferma di una città che sceglie l'antifascimo e la solidarietà come propri valori e come propri punti di riferimento'', lo ha detto il Sindaco Leoluca Orlando.

"La manifestazione di oggi è stata conferma del fatto che Palermo vuole essere un punto di riferimento dei diritti di tutti e di ciascuno. Una città nella quale tutti siamo diversi perché esseri umani, dove tutti siamo uguali perché esseri umani. La manifestazione di oggi è la conferma di una città che sceglie l'antifascimo e la solidarietà come propri valori e come propri punti di riferimento per l'azione amministrativa, sociale e politica. Anche per questo ieri abbiamo annunciato la cittadinanza onoraria per la Sea-Watch e per l'Arcivescovo capo delle Chiese evangeliche tedesche, per rilanciare l'appello rivolto alle città e alla società civile europea per costruire Porti sicuri e comunità sicure. Anche oggi qui abbiamo riaffermato che la sicurezza è indissolubilmente legata, nei sistemi democratici, al riconoscimento dei diritti."

Lo ha detto il Sindaco Leoluca Orlando partecipando oggi con diversi assessori della Giunta al "Pride".

