Palermo Pride, 25 aprile: una parte del Governo pare guardare con rimpianto al ventennio

Il Coordinamento Palermo Pride aderisce alle manifestazioni del 25 aprile organizzate da ANPI Palermo Comandante Barbato e dal Comitato 25 Aprile.

I rappresentanti del Direttivo di Coordinamento parteciperanno al corteo della mattina (partenza alle 10 dal Giardino Inglese, arrivo in piazza Verdi) e saranno in piazza Casa Professa dal pomeriggio in poi.

“La Festa della Liberazione è una celebrazione importante e bellissima per chiunque abbia a cuore ogni forma di libertà e la lotta contro i fascismi, vecchi e nuovi – sottolinea il Direttivo - Da diversi anni un ponte affettivo e politico lega il 25 aprile, il primo maggio e il 28 giugno del Pride: è un filo che unisce la Liberazione ai temi del Lavoro e ai diritti delle persone lgbt+ che ci rende molto orgogliosi/e. Ancora di più in un anno nel quale il Governo (o almeno una parte di esso) sembra guardare con rimpianto all’Italia del ventennio – spiegano - è fondamentale celebrare la Liberazione. Noi siamo felici di farlo accanto ai movimenti, alle associazioni, agli uomini e alle donne che non rinunciano mai a lottare per le libertà di tutte e tutti”.

