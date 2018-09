Palermo Pride, presentate le manifestazioni

Presso la Sala Onu del teatro Massimo, insieme all’assessore alla Cultura, Andrea Cusimano, ha partecipato alla conferenza stampa di presentazione del “Palermo Pride ‘18”, in programma da giovedì 20 a domenica 23 con il Palermo Pride Village e con la tradizionale parata, che inizia alle 15.30 di sabato 22.

“L’edizione 2018 del Palermo Pride – ha sottolineato il sindaco Orlando – come sappiamo è ormai attiva dallo scorso mese di giugno e si concretizzerà con la tradizione parata di sabato 22 settembre. Questo a conferma di quanto sia radicato nel cuore della città il riconoscimento dei diritti umani di tutti e di ciascuno e dei diritti LGBT e di quanto Palermo sia una città culturalmente avanzata, anche più avanti di tante altre realtà del nostro Paese. Questo - presegue il sindaco - crea qualche problema rispetto a quello che accade oggi in Italia, dove i diritti sembrano diventati una scelta opzionale e il riconoscimento debba dipendere dal populismo e dalla intolleranza che un giorno lo riconosce e l’indomani lo nega, creando una sorta di inquinamento della cultura, contrapposta alla nostra che riconosce il diverso come un valore. Proprio per questo, l’effetto di questo inquinamento, fatto attraverso messaggi populisti dell’intolleranza contro migranti e omosessuali, rischiano di essere, paradossalmente, più pericolosi dell’intolleranza dichiarata. Cominciò cosi Benito Mussolini…".