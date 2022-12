assistenza protesica e integrativa

Palermo, problemi rilascio autorizzazioni di assistenza protesica e integrativa. Imperiale: ''Asp provveda al potenziamento del sistema on line''

''Tale inefficienza comporta un notevole disagio, a carico delle famiglie meno abbienti che, non essendo in grado di anticipare le somme e sono costretti ad interrompere le cure'', dice il consigliere comunale della Dc, Salvo Imperiale.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 06/12/2022 - 14:53:59 Letto 725 volte

«La procedura on-line per il rilascio delle autorizzazioni di assistenza protesica e integrativa ha alcune criticità. La problematica, come mi viene segnalato da numerosi cittadini, nasce dal lunghissimo lasso di tempo che intercorre tra la richiesta di presidi ed ausili da parte degli utenti (circa 2-3 mesi) e l’effettiva erogazione. Appare evidente come tale inefficienza comporti un notevole disagio, a carico, soprattutto, delle famiglie meno abbienti che, non essendo in grado (per via delle precarie condizioni economiche) di anticipare le somme necessarie per l’acquisto dei presidi loro prescritti, sono costretti ad interrompere le cure, con conseguenze che potrebbero essere anche letali, in considerazione che i soggetti beneficiari appartengono a categorie ad alto rischio (invalidi o affetti da gravi patologie croniche come diabete e celiachia). Chiedo pertanto all’Asp di Palermo di intervenire con tempestività per risolvere il problema, tramite il potenziamento del sistema di procedura on line per il rilascio dei presidi o, in caso di momentanea impossibilità, provvedere momentaneamente al ripristino del vecchio sistema utilizzato prima del Covid, che avveniva in presenza».



Lo dichiara il consigliere comunale della Dc, Salvo Imperiale.

