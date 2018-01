Procreazione Medicalmente Assistita

Nuovi spazi per il Centro Unico interaziendale della Sicilia Occidentale per la Procreazione Medicalmente Assistita. Mercoledì 24 gennaio alle 10,30 verranno infatti inaugurati i locali della nuova sede di Villa Sofia (presso il Padiglione “Biondo”, al primo piano). In questa sede si effettuerà l’arruolamento delle coppie ed i controlli clinici; nella sede del Presidio ospedaliero Cervello, già operativa dal 2016, oltre ai controlli proseguiranno i cicli di trattamento. I nuovi spazi prevedono tra l’altro un laboratorio e tre ambulatori.

Nel corso dell’incontro sarà fatto il punto sull’attività del Centro con i cicli di Procreazione medicalmente assistita omologa ed eterologa.

“La disponibilità di una struttura pubblica che operi in ambito PMA è un segnale importante di attenzione concreta che la Sanità regionale dà ad una utenza delicata quale quella delle famiglie alla ricerca della possibilità di procreare. Ancora un elemento concreto di una sanità amica, vicina a chi ha bisogno”, commenta il Commissario Maurizio Aricò.

