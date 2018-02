Fiera del Vintage

Palermo, Progetto Itaca, La fiera del Vintage

Amici e sostenitori delle nostre associazioni hanno donato prestigiosi capi d’abbigliamento, gioielli e accessori di grande valore - spiega Rosalia Camerata Scovazzo, presidente dell’Associazione Progetto Itaca Palermo...

di Palermomania.it | Pubblicata il: 07/02/2018 - 17:16:37 Letto 399 volte

Sabato 10 e domenica 11 febbraio si svolgerà la "Fiera del Vintage" organizzata dall’Associazione Progetto Itaca Palermo onlus in collaborazione con il Rotary Club Palermo. La Fiera di sensibilizzazione e raccolta fondi all’insegna dell’alta moda vintage avrà luogo presso Villa Adriana (via San Lorenzo, 280) dalle ore 10,30 alle 19,00.

"Amici e sostenitori delle nostre associazioni hanno donato prestigiosi capi d’abbigliamento, gioielli e accessori di grande valore - spiega Rosalia Camerata Scovazzo, presidente dell’Associazione Progetto Itaca Palermo - che saranno messi a disposizione di generosi visitatori, in cambio di un contributo di solidarietà. Il ricavato sarà interamente devoluto all’Associazione Progetto Itaca Palermo onlus, alla Rotary Foundation ed alla Polio Plus. In particolare supporterà il lavoro del Club Itaca Villa Adriana, centro di riabilitazione non sanitario per persone con disturbo psichico che mirano alla propria inclusione sociale e lavorativa".



Per maggiori informazioni: info@progettoitacapalermo.org

Tel. 091. 6714510

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!