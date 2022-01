progetto Papa 188

Palermo, proseguono i lavori del progetto Papa 188. Marino: ''Lavoro comincia a dare i suoi frutti''

Gli interventi sono stati realizzati in via della Giraffa e alla rotonda di via dell'Olimpo.

Pubblicata il: 20/01/2022

"Il lavoro svolto nel tempo - dichiara l’assessore Sergio Marino - comincia a dare i suoi frutti. Ci auguriamo una fruizione sostenibile delle aree verdi e il loro rispetto. Sono risorse dei contribuenti che devono essere tutelate e salvaguardate”.

Gli interventi sono stati realizzati in via della Giraffa e alla rotonda di via dell’Olimpo, dove sono state recuperate le aree verdi con la piantumazione di nuovi alberi e la collocazione di giochi per bambini.

