Palermo, pubblicato bando per la realizzazione di iniziative culturali ed eventi rivolte ai bambini

E' stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune l'Avviso Pubblico di Manifestazione di interesse per la realizzazione di iniziative culturali ed eventi di fine anno dal titolo ''Festa con i Bimbi 2018''

05/12/2018

“In occasione della fine dell’anno di Palermo Capitale Italiana della Cultura 2018 – si legge nell’avviso - l'Amministrazione Comunale di Palermo intende offrire alla cittadinanza palermitana un programma di eventi culturali, articolato in due attività per ognuna delle 8 circoscrizioni, rivolto al pubblico dell’infanzia dell’adolescenza e alle famiglie, nel periodo che andrà dal 21 Dicembre 2018 al 06 Gennaio 2019. Si invitano pertanto le associazioni culturali interessate a presentare una proposta culturale secondo gli obiettivi, le modalità e i criteri specificati nell’avviso”.



Le proposte, presentate in plico chiuso in tutti i lembi, pena l’esclusione, dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 14 dicembre 2018.



Per avviso e modulistica potete cliccare qui

