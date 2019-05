scrutatori Elezioni Europee

Palermo: pubblicato l'elenco degli scrutatori per le Elezioni Europee del 26 Maggio 2019

Sono stati pubblicati gli elenchi degli scrutatori sorteggiati per le Elezioni Europee del 26 Maggio 2019.

05/05/2019

Sono stati pubblicati gli elenchi degli scrutatori sorteggiati per le Elezioni Europee del 26 Maggio 2019, nonché l'elenco degli scrutatoti supplenti sorteggiati e suddivisi per circoscrizione.



Si precisa che gli scrutatori supplenti verranno convocati direttamente dall'Ufficio Elettorato con notifica di nomina in caso di rinuncia da parte degli scrutatori titolari.



Per leggere l'elenco completo degli scrutatori clicca qui.

