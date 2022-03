Sport e Salute

Palermo, Quartiere Zen: progetto Sport e Salute

Domani nel quartiere Zen di Palermo (h 15) Sport e Salute presenta il suo progetto che coinvolge 4500 persone, soprattutto bambini.

23/03/2022

Nel giorno dei playoff per i Mondiali, Italia-Macedonia del Nord, l’altra faccia della stessa medaglia. Lo sport per tutti. Domani alle ore 15:00, nel quartiere San Filippo Neri allo Zen di Palermo, Sport e Salute, nell’ambito del progetto “Inclusione”, presenterà le attività dedicate alla comunità locale, con particolare attenzione ai minori stranieri, minori in aerea penale e disabili, per un totale di 4.051 beneficiari.

Il presidente e amministratore delegato di Sport e Salute, Vito Cozzoli, insieme al sindaco Leoluca Orlando, farà visita all’Asd Circolo Culturale “Nuova Società” dell’Istituto comprensivo Leonardo Sciascia (Via Francesco De Gobbis, 13, Palermo), dove saranno annunciate le iniziative per favorire l’attività sportiva nella zona, promuovere un percorso di sostegno e recupero per i soggetti fragili, incoraggiare lo sport favorendo le categorie vulnerabili e sostenere l’associazionismo sportivo di base.

Saranno previsti dei laboratori di ginnastica, danza, pallacanestro, gym boxe, fitness, trx e atletica leggera per bambini e ragazzi. Lezioni di pilates, balli latino-americani, ginnastica aerobica e postulare per gli adulti. Discipline orientali, tai chi chuan e ginnastica per gli over 65. Corsi dopo scuola per i ragazzi dai 10 ai 17 anni, centri estivi e incontri con nutrizionisti e testimonial sportivi. Insomma, un sostengo allo sport sociale, alle categorie vulnerabili e ai soggetti fragili, promuovendo importanti sinergie con gli attori del territorio. Ci saranno anche due ex campioni dello sport, oggi Legend di Sport e Salute: Giuseppe Gibilisco, campione mondiale del salto con l'asta a Saint-Denis 2003 e bronzo olimpico ad Atene 2004, e Tania Di Mario, medaglia d'oro ai giochi olimpici di Atene 2004 e d'argento a Rio de Janeiro 2016.

