Palermo, raduno per dire ''Basta irresponsabilità alla guida''

vittime della strada

Palermo, raduno per dire ''Basta irresponsabilitą alla guida''

Raduno spontaneo domenica 14 Aprile, ore 11 Villa Sperlinga, per dire ''Basta irresponsabilitą alla guida. Palermo dice Basta!!!''.

Basta irresponsabilità alla guida. Palermo dice Basta!!!

Raduno spontaneo domenica 14 Aprile, ore 11 Villa Sperlinga.

Maggiore sensibilità rispetto a questi temi. In questi ultimi anni, anche grazie ai nuovi strumenti social, qualcosa si sta muovendo.

Parliamo di dieci vittime al giorno: è una strage. Ogni anno sono quasi 4.000 le persone che non ci sono più a causa di un incidente stradale.

Abbiamo il dovere di fare qualcosa per fermare questa strage, per accrescere il senso di responsabilità in noi e pretenderla da parte delle istituzioni che dovrebbero tutelare noi e la sicurezza stradale.

Infrastrutture, educazione, formazione, pene certe e immediate. Il rispetto delle regole deve essere una scelta consapevole a beneficio della sicurezza di tutti.

Ogni volta che l’infrazione di una regola diventa un’abitudine si rischia di creare emulazione e di conseguenza danni irreparabili. Se non rispetti la regola devi sapere che rischi una vera punizione.

Servono maggiori controlli, sanzioni e pene adeguate e immediate, soprattutto sui comportamenti più azzardati e pericolosi per terzi.

Grazie ai Social c’è tanta possibilità di passare velocemente le notizie.

È importante che ci sia una mobilitazione da parte di tutti, anche dei ragazzi. Dobbiamo aiutare le persone a capire che è necessario fare tutti un passo in direzione della responsabilità, perché tante di quelle vite potevano essere salvate.

